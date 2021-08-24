4 farklı türden 9 kuş avlayan şahsa 28 bin 491 TL ceza!

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü Ekibi, Samandağ İlçe Emniyet Amirliği ile yapılan av koruma ve kontrollerde bir kişiyi yakaladı.

Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması ve hazinesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırmadan avlanmadan dolayı şahsa, bin 191 TL idari para cezası, vurduğu 5 adet flamingo, 1 adet gri balıkçıl, 2 adet erguvani balıkçıl ve 1 adette gecebalıkçılı için 27 bin 300 TL tazminat olmak üzere 28 bin 491 TL para cezası uygulandı.