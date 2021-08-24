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Giriş Tarihi: 24.8.2021 13:36

4 farklı türden 9 kuş avlayan şahsa 28 bin 491 TL ceza!

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
4 farklı türden 9 kuş avlayan şahsa 28 bin 491 TL ceza!

Hatay’ın Samandağ ilçesinde koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanmasıyla ilgili bir şahsa dört farklı türden 9 adet kuş avladığı için toplam 28 bin 491 TL para cezası uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Hatay Şube Müdürlüğü Ekibi, Samandağ İlçe Emniyet Amirliği ile yapılan av koruma ve kontrollerde bir kişiyi yakaladı.

Koruma altındaki yaban hayvanlarının avlanması ve hazinesi iki fişek alacak şekilde sınırlandırmadan avlanmadan dolayı şahsa, bin 191 TL idari para cezası, vurduğu 5 adet flamingo, 1 adet gri balıkçıl, 2 adet erguvani balıkçıl ve 1 adette gecebalıkçılı için 27 bin 300 TL tazminat olmak üzere 28 bin 491 TL para cezası uygulandı.

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4 farklı türden 9 kuş avlayan şahsa 28 bin 491 TL ceza!
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