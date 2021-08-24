Adana’da yakalandı: Yaş 14; suç 56

Adana'da yaşları 14 ile 16 arasında değişen üç çocuk, önce bir Suriyeliye ait elektrikli motosiklet çaldı; sonra da yolda yürürken cep telefonuyla konuşan 64 yaşındaki R.Ç.'nin cep telefonunu alıp kaçtı. Polis, şüphelilerden iki çocuğu yakaladı. 14 yaşındaki B.P.'nin 56, 16 yaşındaki O.İ.'nin 27, 15 yaşındaki E.Ş.'nin 14 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen B.P., "Ben bir sihirbazım. Unutma; dal kırıldığı yerden; insan kırıldığı kalpten kopar" demesi dikkat çekti.
KENDİLERİNE KURBAN SEÇTİ
Olay, 16 Ağustos'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre; üç yakın arkadaş B.P. (14), E.Ş. (15) ve O.İ. (16) önce bir Suriyeliye ait 3 tekerlekli elektrikli motosikleti çaldı; sonra da kendilerine kapkaç yapacak bir kurban aradı. Üç çocuk, o esnada yolda yürürken cep telefonuyla konuşan R.Ç.'yi gözlerine kestirdi.
BİRİ SÜRDÜ BİRİ ALDI
B.P., motosikleti kullanıp yaşlı adamın arkasından yaklaşırken, arka kasada bulunan E.Ş. de R.Ç.'nin elindeki cep telefonunu aldı. Zanlılar, gaza basıp hızla olay yerinden kaçtı. R.Ç., çevredekilerden yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıların peşine düştü.
YAŞININ 4 KATI SABIKASI VAR
Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, her üç şüphelinin de kimliğine ulaştı. Buna göre; elektrikli motosikleti kullanan B.P.'nin, yaşının tam 4 katı sabıkası olduğu; daha önce hırsızlık, yaralama, hakaret ve hayvana şiddet gibi olaydan tam 56 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı. Bir diğer şüpheli O.İ.'nin benzer suçlardan 27; E.Ş.'nin de 14 ayrı suç dosyası olduğu bilgisine ulaşıldı.
"BEN BİR SİHİRBAZIM"
Polis, B.P. ve E.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı ve yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Adresinde bulunamayan O.İ. ise her yerde aranıyor. Çocuk şüpheliler, adliyeye sevk edildi. B.P. de bu esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere; "Unutma, dal kırıldığı yerden; insan kırıldığı kalpten kopar. Ben bir sihirbazım" demesi dikkat çekti. Her iki çocuk zanlı da ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.