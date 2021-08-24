Adana’da yakalandı: Yaş 14; suç 56

BİRİ SÜRDÜ BİRİ ALDI

B.P., motosikleti kullanıp yaşlı adamın arkasından yaklaşırken, arka kasada bulunan E.Ş. de R.Ç.'nin elindeki cep telefonunu aldı. Zanlılar, gaza basıp hızla olay yerinden kaçtı. R.Ç., çevredekilerden yardım istedi. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kaçan zanlıların peşine düştü.

YAŞININ 4 KATI SABIKASI VAR

Bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına alan polis, her üç şüphelinin de kimliğine ulaştı. Buna göre; elektrikli motosikleti kullanan B.P.'nin, yaşının tam 4 katı sabıkası olduğu; daha önce hırsızlık, yaralama, hakaret ve hayvana şiddet gibi olaydan tam 56 ayrı suça karıştığı ortaya çıktı. Bir diğer şüpheli O.İ.'nin benzer suçlardan 27; E.Ş.'nin de 14 ayrı suç dosyası olduğu bilgisine ulaşıldı.

"BEN BİR SİHİRBAZIM"

Polis, B.P. ve E.Ş.'yi kıskıvrak yakaladı ve yaşları küçük olduğu için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Adresinde bulunamayan O.İ. ise her yerde aranıyor. Çocuk şüpheliler, adliyeye sevk edildi. B.P. de bu esnada kendisini görüntüleyen gazetecilere; "Unutma, dal kırıldığı yerden; insan kırıldığı kalpten kopar. Ben bir sihirbazım" demesi dikkat çekti. Her iki çocuk zanlı da ailelerine teslim edilmek üzere serbest bırakıldı.