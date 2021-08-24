Afrin şehitlerinin katiline nokta atışı

PKK'NIN Irak
ve Suriye
'deki tepe kadrolarına yönelik nokta operasyonlar sürüyor. PKK-YPG'nin sözde Askeri Konsey Üyesi ve Heseki-Kamışlı karargâh sorumlusu İran uyruklu Renas Roj
kod adlı Selahaddin Şahabi
'nin araçla Haseki'den çıkış yaptığı MİT tarafından tespit edildi. Teröristin içinde bulunduğu araç, Ali Fero mevkiinde önceki gün 14.00'te TB-2 Bayraktar SİHA ile nokta atışla vuruldu. Şahabi ile şoförü ve koruması öldürüldü. Şahabi, 20 Ocak 2018'de Zeytin Dalı Harekâtı'nda bin 500 teröristten sorumluydu. Şahabi'nin talimatı ve planlamasıyla Afrin
'e bağlı Cinderesi'nde 10 Şubat 2018'de bir helikopterimizin düşürülmesi ve sonrasında çıkan çatışmada 11 askerimiz şehit olmuştu. Şahabi, yeraltı tünellerinden kaçarak Mehmetçiğin elinden kurtulmayı başarmıştı.