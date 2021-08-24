Akrabalarını kırmızı ışıkta infaz ettiler! Geldikleri motoru yakıp kaçtılar

Küçükçekmece Halkalı Mahallesindeki trafik ışıklarında 22 Haziran 2021 günü gerçekleşen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir kafede bir süre oturan Azerbaycanlı emlakçı Rıshal Hasanov aracına binip yola çıktı. İddiaya göre kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan gelen bir motorla iki kişi yanında durup şoför mahalline doğru 5 el ateş etti. Ardından hızla olay yerinden kaçtı.

GELDİKLERİ MOTORU YAKIP KAÇTILAR



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Hasanov'u hastaneye kaldırdı. Hasanov tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken olay yerine yakın bir sokakta yanan bir motor tespit edildi. Yapılan incelemede motorun çalıntı ve olayda kullanılan motor olduğu tespit edildi.