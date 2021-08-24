Akrabalarını kırmızı ışıkta infaz ettiler! Geldikleri motoru yakıp kaçtılar

Küçükçekmece Halkalı Mahallesindeki trafik ışıklarında 22 Haziran 2021 günü gerçekleşen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir kafede bir süre oturan Azerbaycanlı emlakçı Rıshal Hasanov aracına binip yola çıktı. İddiaya göre kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan gelen bir motorla iki kişi yanında durup şoför mahalline doğru 5 el ateş etti. Ardından hızla olay yerinden kaçtı.
GELDİKLERİ MOTORU YAKIP KAÇTILAR
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralı Hasanov'u hastaneye kaldırdı. Hasanov tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar sürerken olay yerine yakın bir sokakta yanan bir motor tespit edildi. Yapılan incelemede motorun çalıntı ve olayda kullanılan motor olduğu tespit edildi.
ONLARCA KİLOMETRE KAMERA İZLENDİ
Cinayet Büro Ekipleri onlarca kilometre kamera takibi yaptı ve motoru kullanan ile silahı kullanan şüphelinin kimliğini tespit etti.
METROBÜS'TE YAKALANDI
Çalışmalarını derinleştiren ekipler ölen Rıshal Hasanov'un akrabaları olan ve silahı kullandığı değerlendirilen Ragıp H. (33) ile Shamil H. (28)'yi Küçükçekmece'de saklandıkları adreste gözaltına aldı. Motoru kullanan şüpheli ise bir süre takibe alındı. Şüpheli Kurban T. (48) Metrobüs'e binip Mecidiyeköy durağına geldiği sırada Metrobüs içerisinde gözaltına alındı.
ADIM ADIM TAKİP ETMİŞLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin Hasanov'u olaydan önce takibe aldıkları ve kırmızı ışıkta durduğu sırada infazı gerçekleştirdiği belirlendi.
AİLE MESELESİ YÜZÜNDEN YAPMIŞLAR
Asayiş Şubedeki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin olayı aralarında bulunan aile meselesi yüzünden oluşan husumetten dolayı gerçekleştirdikleri öne sürüldü.
METROBÜS'TE YAKALANDIĞI ANLAR KAMERADA
Öte yandan konuyla ilgili ortaya çıkan görüntülerde şüphelinin Metrobüs'te gözaltına alındığı anlar ve şüphelilerin motorla takip ettiği anlar görülüyor.