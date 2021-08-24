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Giriş Tarihi: 24.8.2021 13:36

Alanya Belediyesi mahalleye semt parkı ile buluşturacak

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya Belediyesi mahalleye semt parkı ile buluşturacak

Antalya'nın Alanya İlçesi Belediyesi  tarafından Oba Mahallesi'ne 2510 metrekarelik yeşil alanda yapımına başlanan Semt parkı, 24 saat güvenlik kamerası ile izlenecek.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Oba Mahallesi'nde 2510 metrekarelik yeşil alanda yapımına başlanan Semt Parkı içerisinde basketbol sahası, dış mekan spor aletleri, survivor alanı, masa tenisi, tuvalet, büfe ve farklı yaş gruplarına hitap eden çocuk oyun alanları bulunuyor. Yapılacak bölgenin refah seviyesini arttıracak Semt Parkı, 24 saat güvenlik kamerası ile de izlenecek.

'YENİ YAŞAM ALANLARI TASARLIYORUZ'

Alanya'nın her mahallesine park ve yeşil alanlar kazandıran Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, " Alanya Belediyesi olarak halkımızın özellikle çocuklarımızın, daha önce yapmış olduğumuz parklarımıza ilave olarak yeni nesil oyun gruplarına yer vererek daha güzel vakit geçirebileceği semt parkı gibi yeni yaşam alanları tasarlıyoruz. Semt Parkı'mızı kısa süre içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Şimdiden bölge halkımıza ve Alanya'mıza hayırlı olsun." dedi.

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Alanya Belediyesi mahalleye semt parkı ile buluşturacak
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