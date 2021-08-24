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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:38

Alanya'da Emniyet Müdürü Alper Avcı Sivas'a atandı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da Emniyet Müdürü Alper Avcı Sivas’a atandı

Alanya’daki görev süresini dolduran Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi.

Alanya'da 4 yıllık görev süresini dolduran ve bir yıl da fazladan Alanya halkına hizmet eden 2 yıldızlı Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı'nın Sivas'a İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandığı öğrenildi. Avcı'dan boşalan Alanya Emniyet Müdürlüğü'ne ise Antalya'dan gelecek talimata göre kimin vekalet edeceği ise açıklanmadı

İLK GÖREV YERİ ANTALYA

İlk görev yeri Antalya olan Alper Avcı, sırasıyla Hakkari, Zonguldak, Alanya, Ankara ve Alanya'da görev yaptı. 2010'dan 2015'e ve daha sonraki ataması olan 2017'den bugüne kadar Alanya'da görev yapan Avcı'nın son görevi Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken. 3. sınıf Emniyet Müdürü olan Alper Avcı, 5 yıldır Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini başarılı şekilde görevini yapan Avcı dün çıkan ani karar ile Sivas İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak atandı.

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Alanya'da Emniyet Müdürü Alper Avcı Sivas'a atandı
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