Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza dün 16.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 07 ARB 583 plakalı kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yararıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca kaza aynı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.