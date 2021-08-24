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Giriş Tarihi: 24.8.2021 15:20

Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

MEHMET AL MEHMET AL
Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde  kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza dün 16.30 sıralarında Oba Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz sürücüleri öğrenilemeyen 07 ARB 583 plakalı kamyon ile otomobil çarpıştı.

Kazada araçta bulunan 2 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yararıları ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan 2 kişinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca kaza aynı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Alanya’da kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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