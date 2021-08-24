Alanya’nın ilk stajyer hekimleri eğitime başladı

Aladdin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ALKÜ) Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı stajyer hekimlere hitaben yaptığı konuşmada, "Tecrübe çok değerli bir yol göstericidir. Deneyim de çalışarak kazanılır. Gelecekte iyi birer hekim olmanız adına pusulanız olacağız ve yolunuzu aydınlatmak için buradayız." dedi.

LAKADAMYALI' EMEK VE FEDAKARLIK İSTEYEN BİR MESLEKTİR'

Hastanenin konferans salonunda stajyer hekimlerle bir araya gelen Başhekim Prof. Dr. Hüseyin Lakadamyalı, "Geleceğimizin hekimleri olan siz öğrencilerimiz için gerekli tüm fiziki alt yapı ve koşulları sağladık. Doktorluk uzun süreli eğitim, emek ve fedakârlık isteyen bir meslektir. Bizler değerli hekimlerimizle birlikte bu zorlu yolunuzda sizlere ışık olmaya çalışarak deneyim kazanmanızı sağlayacağız. Yüz yılda bir karşılaşılabilecek bir virüs ile karşı karşıyayız. Koronavirüs salgını hayatımızı derinden etkilemekte, özgürlüklerimizi ve eğitimimizi kısıtlamaktadır. Bu salgında öğreneceğiniz çok şey var. Pandeminin 531. gününde hayatın olağan akışına uygun gerekli tedbirleri alarak sağlık hizmetini vermeye devam ediyoruz. Sizlerden öncelikle isteğimiz maske ve mesafe kurallarına öncelikle uymanızdır. Aileniz, çevreniz ve kendiniz için eğitim hayatınızın aksamaması adına yaşamınızın her alanında buna dikkat edelim. Pandeminin üstesinden hep birlikte geleceğimize inanıyorum. Tecrübe kazanacağınız bu yolculukta hepinize kurumum adına hoş geldiniz diyor ve başarılar diliyorum." dedi.