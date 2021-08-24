Amasya AKDOSD Ağrı Dağı zirvesinde

18 Ağustos Çarşamba sabahı saat 9 sularında 5.137 metre yüksekliğindeki zirveye ulaşan ekibe Amasya'ya dönüşlerinde Dernek üyeleri karşılama hazırladılar. Programda konuşan Akdosd Başkanı Zeki Sağır "Derneğimizi Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı zirvesine taşıyan başta Dağcılık antrenörümüz Hürrem Öksüz olmak üzere tırmanışa katılan tüm sporcularımızı göstermiş oldukları başarıdan dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Ekip üyelerinden Mehmet Işın "İlk olarak bize bu deneyimi yaşatan Hürrem Öksüz hocama teşekkür ediyorum. Benim için zorlu ve güzel bir deneyim oldu. Zirvede olmak tarif edilemez bir duygu herkese tavsiye ederim. Ekip ruhu ve birlikte hareket ederek zirveyi eksiksiz tamamladığımız diğer ekip arkadaşlarıma da teşekkür ederim." dedi.

Akdosd Dağcılık Eğitmeni ve ekip lideri Hürrem Öksüz "Amasya'mızdan grup halinde bir ilki gerçekleştirdik. Dört kişi ile başlamış olduğumuz tırmanış faaliyetimizi eksiksiz olarak tamamladık. Sporcularımızı azimlerinden dolayı kutluyorum. Akdosd desteklerinizle yeni zirvelere Amasya imzasını atmaya devam edecek." dedi.