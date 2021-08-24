Amasya’da Covid-19 toplantısı

Amasya Valisi Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Aşılanma oranında yüzde 83,5 ile Türkiye genelinde 6. sırada yer almaktayız. Bu başarıda yürütmekte olduğumuz faaliyetler, çalışma arkadaşlarımızın katkıları, özverili çalışmaları ve halkımızın göstermiş olduğu teveccüh etkili olmuştur. Amacımız aşılanma oranında hızlı bir şekilde artış gerçekleştirerek Türkiye geneli sıralamasındaki konumumuzu daha da yükseltmek ve salgının olumsuz etkilerini en aza indirmektir." dedi.

Vali Masatlı "Amasya genelinde aşılama, aşılamaya teşvik ve denetim faaliyetlerini aralıksız olarak sürdüreceğiz. Halkımızı aşının önemi, maske-mesafe-temizlik ve diğer kurallara dikkat edilmesi hususlarında bilgilendirmeye devam edeceğiz. Halkımızı bilimsel çalışmalar ve kanıtlar ışığında düşünmeye teşvik ederek, kulaktan dolma bilgilere rağbet edip hastalığın üzücü sonuçlarına maruz kalmamaları için elimizden geleni yapacağız. Şu aşamada özellikle hiç aşısını yaptırmamış, 2. ve 3. doz aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın bir an önce aşılarını yaptırmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlimizde aktif vakaların yüzde 95'i ya hiç aşı olmamış ya da 2. veya 3. doz aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan oluşmaktadır. 6 Eylül 2021'den itibaren okullarımız yüz yüze eğitim faaliyetlerine başlayacaklar. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın yayımlamış olduğu PCR Testi Zorunluluğu Genelgesi uyarınca 6 Eylül 2021'den itibaren başta okullarımızda olmak üzere tiyatrolar ile sinema salonlarında ve iller arası seyahatlerde aşılarını yaptırmamış olan vatandaşlarımıza yönelik zorunlu PCR testi uygulamasına geçilecektir. Bu çerçevede ilimiz genelinde de çalışmalar büyük bir titizlikle yürütülecektir." ifadelerini kullandı

Vali Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda daha sonra katılımcılar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri salgının seyri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.