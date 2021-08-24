AOSB ‘Kuluçka Merkezi’ girişimci yetiştirecek

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü ve Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ile AOSB Proje Destek Ofisi Proje Uzmanı Özkan Özbek tarafından SASA'ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında toplantıya, SASA firmasını temsilen AR-GE ve Laboratuvar Yöneticisi Dr. Eray Şenli katıldı. AOSB'de kurulacak Kuluçka Merkezi'nde girişimcilere verilecek ücretsiz mentörlük hizmetlerine yönelik bilgilendirme yapıldı.

AOSB Kuluçka Merkezi, nitelikli tekno-girişimin ortaya çıkması için gerekli temel alt yapıyı sağlayacak. Canlı bir inovasyon ve teknoloji geliştirme ekosistemi oluşturarak, bölgenin bir çekim merkezi haline gelmesini ve organik olarak büyümesini sağlayacak bir yapı olacak. Bölgenin dinamikleri ve insan kaynakları değerlendirilerek, inovatif ve teknoloji odaklı çalışmalar üreten girişimcilerin yetiştirilmesi sağlanırken; Adana'nın rekabetçiliğini artıracak yeni bir alt yapı daha oluşturacak.