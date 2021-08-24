Arılara fısıldayan adam! Ona bir şey yapmıyorlar

Develi ilçesinde 24 yıldır arıcılıkla uğraşan Menderes Çınar'ı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Onlarca arının yanına hiçbir korunma olmadan korkusuzca giren Çınar, ilk başlarda arı sokunca canının yandığını, sonra alıştığını kaydetti.



Çınar, "Arılara genelde hafta sonları bakıyorum. İyi, zevkli ve meşakkatli bir meslektir. Yapmak isteyenlere tavsiye ediyorum ve aynı zamanda kazançlı bir meslek. Arıcılığı seviyorum, vazgeçmeye de niyetim yok. İlk başlarda arıcılıktan korkuyordum. Arı soktuğu zaman şişiriyordu ve ağrısı haftalarca sürüyordu ama artık vücudum alıştığı için tüm kovan soksa sıkıntı yapmıyor. Alerjisi olmayanlar için çok iyi bir meslek" ifadelerini kullandı.