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Giriş Tarihi: 24.8.2021 10:44

Bakan Soylu ve Vali Masatlı, Amasyalılara teşekkür etti

FERHAT LAP FERHAT LAP
Bakan Soylu ve Vali Masatlı, Amasyalılara teşekkür etti

Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi için başlatılan Yardım Kampanyasına, Valilik öncülüğü ve koordinesinde Amasya’dan yapılan yardım miktarının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklanmasının ardından Amasyalılara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı'nın talimatları doğrultusunda yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel felaketleri nedeniyle genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla başlatılan insani yardım miktarı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medya platformlarında açıklandı.

Bakan Soylu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Sel ve yangın bölgelerine destek için #Bende varım diyen Amasya Valiliği, belediyeler ve hemşerilerimiz tarafından 2 milyon 532 bin Türk lirası, 3 tır, 3 kamyon malzeme AFAD'a gönderildi. Amasya Valiliğimiz, belediyelerimiz ve hemşerilerimize müteşekkiriz. Bu Millet, Büyük Millet." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Amasyalılara sosyal medya üzerinden teşekkür eden Vali Masatlı; "Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları ile sel afetlerinin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi ve afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için, devletin tüm imkânlarının seferber edilmiştir. Bizlerde Amasya Valiliği olarak anlamlı bir Yardım Kampanyasına öncülük etmenin gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Amasya'nın kadim geçmişinden gelen dayanışma ruhu, birlik ve beraberliğine olan inancı bugün bir kez daha tezahür etmiştir. Kıymetli Amasyalı Hemşerilerime şükranlarımı sunuyorum." dedi.

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Bakan Soylu ve Vali Masatlı, Amasyalılara teşekkür etti
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