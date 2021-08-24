Balıkesir’de yangında ayının saldırdığı genç dehşet anlarını anlattı! Ben bunu savurdum taşa çarptı







"YANGIN OLURSA YENİDEN GİDERİM ÇEKİNMEM"

Bölgedeki ormanların çok değerli olduğunu söyleyen Özkan Kaya, "Yaşadığım bu olayı hayatımın sonuna kadar unutamam ama yeniden bir yangın olsa yeniden müdahaleye giderim. Canım pahasına da olsa çekinmem. Kaz Dağlarını korumak her insan gibi benim de görevim" dedi. Ayının neden olduğu yaralar nedeniyle hastanede antibiyotik tedavisi gören ve ayaklarında kırıklar olan Özkan'ın iki gün daha tedavisinin süreceği ve daha sonra taburcu edileceği belirtildi.