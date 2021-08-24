Balıkesir’de yangında ayının saldırdığı genç dehşet anlarını anlattı! Ben bunu savurdum taşa çarptı

Kaz Dağlarının Güre eteklerinde önceki gün başlayan orman yangın sırasında akıl almaz bir olay yaşandı. Orman yangınına gönüllü olarak müdahale etmek isteyen Edremitli 28 yaşındaki Özkan Kaya, alevlerle mücadele ettiği sırada, ormandaki alev ve dumandan kaçan bir ayının saldırısına uğradı. Yaşadığı o korku dolu anları anlatan Kaya, "Hayatta olduğum için şanslıyım" dedi.
"İNSANLA KAVGA EDER GİBİ BOĞUŞTUK"
Alevlere müdahale edebilmek için ormanlık alanda yoğun bir çaba harcayan Özkan Kaya, "Alevlerin yönünü üzerime gelen dumandan tahmin etmeye çalıştım sırada bir kükreme sesi duydum. O anda yaklaşık 2 metre önümdeki ayıyı fark ettim. Kaçmaya hiç fırsatım yoktu. Aniden üzerime atladı. Kollarımı ısırmaya başladı. Korku ile birlikte büyük bir adrenalin patlaması yaşadığım için ilk başta acı hissetmedim. Sanki bir insanla kavga ediyormuşum gibi boğuştuk" dedi.
"HAYATIMIN EN UZUN 2 DAKİKASINI YAŞADIM"
Ayının boğuşma sırasında iki ayağının üzerine kalktığını büyük bir güçle kendisine saldırdığını ifade eden Özkan, "Benim kollarımı ısırdığı sırada yere düştüm üzerime çıktı. Can acısıyla güçlü bir şekilde ayıya vurdum. Üzerimden indi. O an hemen kalkıp kaçmaya başladım ancak ayağıma saldırarak beni yeniden düşürdü. Tekrar üzerime çıktı. Ayı ile boğuşmamız sanırım yaklaşık 1,5 ila 2 dakika kadar sürdü ancak bana bir ömür gibi geldi" dedi.
"CAN HAVLİYLE YENİDEN VURDUM"
Ayının kendisini düşürdükten sonra yeniden üzerine çıktığını ve saldırmaya devam ettiğini belirten Özkan Kaya, "Canımın acısını hissetmeye başladım. Kollarımdan ve bacaklarımdan akan kanı fark ettim. Artık öleceğimi düşünürken, son bir can havliyle ayıya bir kez daha vurdum. O sırada üzerimden inip kaçmaya başladı. Çok rahatladım. Kurtulduğumu anladım" dedi.
"BEN BUNU SAVURDUM, TAŞA ÇARPTI"
"Beni altına aldı. Boğuştuk, suratıma doğru saldırıyordu. Kolumu ısırdı." diyen Kaya, "Nasıl yaptım bilemiyorum, elimi ağzına koydum dilini bastırdım. O ara bıraktı beni. Geriye doğru atıyordu kendini daha iyi ısırmak için. Dilini bastırdım. Kafasını salladı üzerimden attım. Ayağa kalktı ve yukarılara boynum a saldırıyordu. Kaçmak istedim o ara, bacağımdan yakaladı. Boğuşmaya başladık. Ben bunu savurdum, taşa çarptı. Bende düştüm. Ben kalktım ayı da kaldktı. Sonra kaçtı. Yanımdaki polar ile turnike yaptım. Sonra arkadaşlar beni sağlık ekiplerine götürdü" ifadelerini kullandı.
"YANGIN OLURSA YENİDEN GİDERİM ÇEKİNMEM"
Bölgedeki ormanların çok değerli olduğunu söyleyen Özkan Kaya, "Yaşadığım bu olayı hayatımın sonuna kadar unutamam ama yeniden bir yangın olsa yeniden müdahaleye giderim. Canım pahasına da olsa çekinmem. Kaz Dağlarını korumak her insan gibi benim de görevim" dedi. Ayının neden olduğu yaralar nedeniyle hastanede antibiyotik tedavisi gören ve ayaklarında kırıklar olan Özkan'ın iki gün daha tedavisinin süreceği ve daha sonra taburcu edileceği belirtildi.