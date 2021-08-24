Barışmak için gittiği evde katliam yaptı

Konya
'nın Ilgın
ilçesinde baba Yusuf Güler
(50) ve kızı Sema Nur Saraç
'ı (25) öldüren Mustafa Dağlı
, aynı silahla intihar ederek yaşamına son verdi. Dağlı'nın kendisine kaçan Saraç'ın tekrar baba evine dönmesi üzerine barışmak için evine gittiği, çıkan tartışmada baba ve kızını öldürdüğü öğrenildi. Olay ilçeye bağlı Milli Egemenlik Mahallesi
'nde meydana geldi. İddiaya göre evliyken av bayii işletmecisi Mustafa Dağlı'ya kaçan Sema Nur Saraç, bir süre sonra babası Mahmuthisar Mahallesi
eski muhtarı Yusuf Güler'in evine döndü.
Konuşup, barışmak için Güler'in evine gelen Mustafa Dağlı, çıkan tartışma sonucu önce Sema Nur Saraç'ı ardından da baba Güler'i silahla vurdu. Dağlı, daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Ağır yaralanan baba ve kızı, ambulanslarla kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi
'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Mustafa Dağlı ise olay yerinde yaşamını yitirdi.