Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beşiktaş’ta iki araca çarpan otomobil yan yattı, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 25.8.2021 03:41

Beşiktaş’ta iki araca çarpan otomobil yan yattı, 2 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beşiktaş’ta iki araca çarpan otomobil yan yattı, 2 yaralı

Beşiktaş’ta sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, park halindeki iki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, 02.20 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Varnalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun Eris, idaresindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak sokak üzerinde park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki Mahsun Eris ile Oya Demircan yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki hafif yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yan yatan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş’ta iki araca çarpan otomobil yan yattı, 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA