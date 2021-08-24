Beşiktaş’ta iki araca çarpan otomobil yan yattı, 2 yaralı

Kaza, 02.20 sıralarında Beşiktaş Balmumcu Mahallesi Varnalı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Mahsun Eris, idaresindeki 34 AJ 2352 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak sokak üzerinde park halindeki iki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan otomobildeki Mahsun Eris ile Oya Demircan yaralandı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki hafif yaralı ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yan yatan otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.