Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Beyoğlu'nda silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı
Giriş Tarihi: 25.8.2021 01:38

Beyoğlu'nda silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Beyoğlu’nda silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Beyoğlu Karaköy'de bir otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Süleyman Köker ile Halil Ertuğrul yaralandı. Durumu ağır olan Halil Ertuğrul hayatini kaybetti.

Olay, 23.00 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Necati Bey Sokak Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde oturan Süleyman Köker ile Halil Ertuğrul, yanlarına gelen 4 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi, Köker ve Ertuğrul üzerine tabancayla ateş açtı. İki kişi kan içinde yere düşerken saldırganlar olay yerinden kaçtı.



1 ÖLÜ 1 YARALI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Ertuğrul, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Boş kovanlara incelenmek üzere el konuldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beyoğlu'nda silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA