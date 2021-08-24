Beyoğlu’nda silahlı saldırı 1 ölü 1 yaralı

Olay, 23.00 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Kara Mustafa Paşa Mahallesi Necati Bey Sokak Caddesi üzerinde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde oturan Süleyman Köker ile Halil Ertuğrul, yanlarına gelen 4 kişiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine 4 kişi, Köker ve Ertuğrul üzerine tabancayla ateş açtı. İki kişi kan içinde yere düşerken saldırganlar olay yerinden kaçtı.





1 ÖLÜ 1 YARALI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan iki yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Halil Ertuğrul, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



POLİS UZUN SÜRE İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri çevrede uzun süre inceleme yaptı. Yapılan incelemede olay yerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Boş kovanlara incelenmek üzere el konuldu. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.