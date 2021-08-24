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Giriş Tarihi: 24.8.2021 09:59 Son Güncelleme: 24.8.2021 10:06

Bolu Jandarma Komutanı Samsun’a tayin oldu

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Bolu Jandarma Komutanı Samsun’a tayin oldu

Bolu Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ömer Ersever, Samsun İl Jandarma Komutanı olarak tayin oldu.

Yaklaşık 3 yıldır Bolu İl Jandarma Komutanı olarak görev yapan Jandarma Albay Ömer Ersever, bu günden itibaren Samsun İl Jandarma Komutanı olarak görev yapacak. Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İbrahim Güven ise Tuğgeneral rütbesine terfi ederek Bitlis Jandarma Komutanlığı görevine atandı.

Bolu'da görev yaptığı sürece, başarılı çalışmalara imza atan ve kurum içerisinde çok sevilen Jandarma Albay Ömer Ersever'in 01 Eylül 2021 tarihi itibariyle yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Öte yandan Kocaeli İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Haluk Saygılı ise Bolu İl Jandarma Komutanlığına, Bolu İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Mustafa Güder ise Burdur İl Jandarma Komutanlığına ataması gerçekleştirildi.

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Bolu Jandarma Komutanı Samsun’a tayin oldu
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