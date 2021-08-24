Bu nasıl avukat?





Bu süreçte kadının bakımını eşi Özcan Arabacı üstlendi. Fakat Özcan Arabacı için durum çok zordu. Çünkü çiftin, engelli ve 4 yaşında bakıma muhtaç bir çocukları vardı. Arabacı Ailesi yaşadığı bu zor günlerde dava açıp, kusurluların cezalandırılmasını istiyordu. İddiaya göre; bu sıralarda avukat Şenol O. aileye ulaştı. Ailenin başına gelen kaza nedeniyle tazminat davası açıp, yüklü miktarda tazminat kazandıracağını söyledi. Avukat aileye avukat masrafı istemediğini belirterek kazandıkları tazminatın yüzde 20'sini alacağını söyleyerek sadece vekalet vermelerini talep etti.