Bu okulda öğrenciler meslek sahibi olacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve TOBB ETÜ arasında imzalanan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamında Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odasının sorumlu olduğu Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Sınavla alım kontenjanı yüzde 100 oranında doldu. Konuyla ilgili bir açıklama Yapan KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, 6 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sınavına ilişkin 26 Temmuz ve 9 Ağustos tarihlerinde açıklanan nakil sonuçlarına göre Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin sınavla alım kontenjanının ülke ortalamasının üzerine çıkarak %100 oranında gerçekleştiğini söyledi.



MESLEKİ EĞİTİM İŞBİRLİĞİ

Türkiye genelinde Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin doluluk oranlarının %77'ler seviyesinde olduğuna dikkate çeken Varlı, Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü kapsamındaki okullarda bu oranın %96 seviyesinde olduğunu ifade etti. Sınavla Alım kontenjanında %100'lük doluluk oranına ulaşan Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin adrese dayalı kontenjanının da %83 oranında dolduğunu belirten Varlı, doluluk oranında elde edilen yüksek oranın Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü ve bu kapsamda odaların meslek liselerini sahiplenmesiyle yakalandığına işaret etti.



KALİTELİ EĞİTİM

Varlı ayrıca Makine ve Tasarım Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Motorlu Araçlar Teknolojisi ve Tesisat Teknolojileri ve İklimlendirme alanlarında, eğitim sonunda yüksek işe girme oranıyla kaliteli eğitim veren Kırıkkale Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni tercih ederek meslek sahibi olmaya ilk adımı atan öğrencilere, velilerine ve Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolünün tarafları olan MEB, TOBB ve TOBB ETÜ'ne teşekkür etti.