Bursa’yı yasa boğan iki kaza

Nilüfer
, Hasanağa Mahallesi Baraj Caddesi'nde gece saatlerinde 15 yaşındaki Selman Ünlü, seyir halindeyken plakasız motosikletin hâkimiyetini kaybetti. Motosiklet devrildi. Yolcu koltuğunda oturan arkadaşı Hüseyin Akar
(18) yola savruldu. Selman Ünlü ise motosikletle birlikte su kanalına yuvarlandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Hüseyin Akar'ı Bursa
Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler, su kanalı çevresinde yaptığı aramada, Selman Ünlü'ye rastlayamadı. Daha sonra bölgeye AFAD
ekipleri sevk edildi. Yapılan aramalar sonucunda su kanalından 50 metre sürüklenen Selman Ünlü'nün cansız bedenine ulaşıldı. Ünlü'nün cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
İnegöl
'de de şarampole yuvarlanan traktörün altında kalan tarım işçisi Mahmut Karaaslan
(17) öldü, sürücü Recep Girgin
(71) ise yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Çeltikçi Mahallesi'nde meydana geldi. Recep Girgin (71) yönetimindeki 16 FL 109 plakalı traktör, tarlada, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada sürücünün yanındaki tarım işçisi Mahmut Karaaslan, traktörün altında kalıp öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın altından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan sürücü Recep Girgin ise ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza yerine gelen Mahmut Karaaslan'ın yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarına boğulup, sinir krizleri geçirdi.