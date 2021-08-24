Cinnet getiren adam kendini yakmaya kalktı

Nevşehir'de uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Mevlüt T.K, ekonomik sıkıntıları nedeniyle bunalıma girdi.
İkamet ettiği evde benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Polisin uzun süren çabası sonrası ikna edilen Mevlüt T.K, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Evden çıkışında gazetecilerin kendisini görüntülemesini istemeyen Mevlüt T.K, yerden aldığı taşla gazetecilere saldırmaya çalıştı.