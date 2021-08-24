Dehşet yaşatan koca tutuklandı

İstanbul Esenyurt
'ta boşanma davası açan Fatma Yasak
'ı silah zoruyla kaçıran eşi Alper Tasalı
tutuklandı. Tasalı'nın pişkin savunmasına SABAH ulaştı. Yasak, 3 yıl önce evlendiği eşinden şiddet gördüğü için boşanma davası açmış, kaçırılınca KADES'le bağlantıya geçip iş görüşmesi yapar gibi konuşmuş ve kurtulmuştu. Tasalı emniyette verdiği ifadede "35 gündür görmüyordum. Doğan Araslı Bulvarı'nda tesadüfen gördüm. Arabayı önüne kırıp indim bir anda silah patladı. Korktum araca bindirdim. Yolda silahı merak ettiği için alıp inceledi. 'Barışalım' dediği için eve döndük. Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum" dedi. Yasak'ı silah zoruyla kaçırıp infaz etmeye çalışan ve şiddet uyguladığı öne sürülen Tasalı, Büyükçekmece Sulh Ceza Hakimliği'nce "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan cezaevine gönderildi. Tasalı, ilk yakalandığında tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Sesini duyurduğu için SABAH'a teşekkür eden Yasak "Ben ölmek istemiyorum, ne Aleyna
ne de Özgecan
olmak istiyorum. Çok korktum, öleceğimi düşündüm" dedi. -