Diyarbakır önlemleri artırdı

KOVİD-19 vakalarının yüksek olduğu Diyarbakır'da, salgın nedeniyle kamu hastanelerinde önlemler artırılırken hastanelerdeki sağlık ekipleri, filyasyon ve aşı ekiplerine dahil edildi. Kentte aşılama oranının artırılması ve vaka sayılarının düşürülmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'nce, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi
, Kadın Hastalıkları Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi
'nde acil vakalar dışındaki diğer hastalara, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinde randevu alma zorunluluğu getirildi. Hastanelerde acil olmayan ameliyatlar ertelenirken ağız ve diş sağlığı merkezlerindeki faaliyetler, acil dışında durduruldu. Kentte filyasyon ekibi sayısı 130'a, aşılama ekibi de 100'e çıkarıldı.
KIRMIZI İL KALMAYACAK
TÜRKİYE'DE
çok yüksek risk kategorisinde ise toplam 2 il yer alıyor. Geçen hafta Gümüşhane
, Şanlıurfa
, Diyarbakır, Muş, Bitlis, Batman ve Mardin
çok yüksek risk kategorisinde bulunurken 1 hafta içerisinde Şanlıurfa ve Mardin dışındaki illerde aşılama oranı yüzde 55'i geçti. Şanlıurfa'daki aşılama oranı yüzde 51.4, Mardin'de 52.8. Eylüle kadar Türkiye'de çok yüksek risk kategorisinde il kalmaması bekleniyor.