Dünyada nadir görülüyor: Çok zehirli! O ilimizde ortaya çıktı...

TÜRKİYE'DE 3 BÖLGEDE GÖRÜLÜYOR

Dişiler 2,5 santimetreye kadar olabiliyor. Erkekler ise daha küçük boyutlarda kalıyor. Karın kısmındaki lopları karakteristik özellikleri yansıtıyor. Ayrıca ağlarında daha kalın ağ kısımları dikkati çekiyor Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor.