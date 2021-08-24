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Giriş Tarihi: 24.8.2021 15:29 Son Güncelleme: 24.8.2021 15:37

Dünyada nadir görülüyor: Çok zehirli! O ilimizde ortaya çıktı...

İHA
Dünyada nadir görülüyor: Çok zehirli! O ilimizde ortaya çıktı...

Dünya üzerinde nadir görüldüğü belirtilen ve çok zehirli olduğu öğrenilen "argiope lobata" türü örümcek Samsun'da görüntülendi. Farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu biliniyor. Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor.

Doğada kendi imkanlarıyla vahşi hayatı görüntüleyen doğa araştırmacısı aynı zamanda polis memuru Caner İnan bu kez ise dünya üzerinde nadir görüntülen "argiope lobata" örümceğini fotoğrafladı. Bafra ilçesinde bulunan ormanlık alanda görüntülenen ve farklı desenleri ile oldukça ilgi çekici olan "argiope lobata" türü örümceğin oldukça zehirli olduğu biliniyor.

Araştırılan bilgilere göre Türkiye'deki en zehirli örümcek türlerinden biri olan ve yaşam alanının genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya olduğu öğrenilen bu örümcek türünün eşini yiyen dişileriyle meşhur.

TÜRKİYE'DE 3 BÖLGEDE GÖRÜLÜYOR

Dişiler 2,5 santimetreye kadar olabiliyor. Erkekler ise daha küçük boyutlarda kalıyor. Karın kısmındaki lopları karakteristik özellikleri yansıtıyor. Ayrıca ağlarında daha kalın ağ kısımları dikkati çekiyor Bu örümcek türü, Türkiye'de nadir de olsa Doğu Akdeniz, Marmara ve Ege Bölgelerinde de görülüyor.

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Dünyada nadir görülüyor: Çok zehirli! O ilimizde ortaya çıktı...
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