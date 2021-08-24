Eve gitmek için motosiklet çaldı

Adana'da yine ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle hastaneye giden T.E., dönüşte eve gidecek dolmuş parası olmayınca tıpkı kendisi gibi hastaneye tedaviye gelen A.Y.'ye ait motosikleti otoparktan çalıp, eve döndü. Polis, güvenlik kameralarından tespit ettiği zanlıyı kıskıvrak yakaladı; motosikleti de sahibine teslim etti. Sorgusunda "Çok pişmanım" diyen T.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DOLMUŞ PARASI OLMAYINCA

Olay, 25 Temmuz'da merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Kışla Mahallesi'nde yaşandı. Rahatsızlığı nedeniyle Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden T.E., tedavisinin ardından eve gitmek için dolmuş parası olmayınca hastane otoparkında A.Y.'ye ait motosikleti gözüne kestirdi. T.E., önce çevresini kolaçan etti; sonra da kimsenin olmadığı bir anda aracı çalıştırıp, hızla bölgeden uzaklaştı.

MOTOSİKLETİNİ GÖREMEDİ

Tedavi olup, hastaneden ayrılmak isteyen A.Y.'de otoparka gittiğinde motosikletini yerinde bulamayınca polisi aradı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Oto hırsızlık ekipleri görüntülerden zanlının kimliğini tespit ederek yakaladı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST

T.E.'nin çaldığı motosiklet sahibine teslim edildi. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden zanlı "Hastanede tedavi olduktan sonra eve gitmek için cebimde dolmuş parası yoktu. O esnada otoparktaki motosiklet gözüme çarptı. Onu çalıp eve döndüm. Çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen T.E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.