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Giriş Tarihi: 24.8.2021 10:35

Fazla ücret alan taksi trafikten men edildi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Fazla ücret alan taksi trafikten men edildi

İstanbul Beyoğlu’nda turistleri kısa mesafe iddiasıyla aracına almayan ve fazla ücret isteyen taksicinin belgesine geçici olarak el konuldu aracı trafikten men edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde önceki gün İstanbul Taksim Meydanında Yolcu seçen, fazla ücret isteyen ticari taksi tespit edildi. 34 TAS .. plaka sayılı Ticari Taksi sürücüsünün E. Ö. olduğu belirlendi.



34 TAS .. plakalı Taksi sürücüsü E. Ö. bölgede yapılan denetimlerde Taksim Meydanı'nda durdurulmuş, yapılan kontrollerinde Belediyeden alınan çalışma ruhsatının 3 gün süre ile geçici iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince 1339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda 1483 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca 34 TAS 35 plaka sayılı Ticari Taksi çekici vasıtasıyla trafikten men edildi.

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Fazla ücret alan taksi trafikten men edildi
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