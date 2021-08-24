Fazla ücret alan taksi trafikten men edildi

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan denetimlerde önceki gün İstanbul Taksim Meydanında Yolcu seçen, fazla ücret isteyen ticari taksi tespit edildi. 34 TAS .. plaka sayılı Ticari Taksi sürücüsünün E. Ö. olduğu belirlendi.





34 TAS .. plakalı Taksi sürücüsü E. Ö. bölgede yapılan denetimlerde Taksim Meydanı'nda durdurulmuş, yapılan kontrollerinde Belediyeden alınan çalışma ruhsatının 3 gün süre ile geçici iptal edildi. Karayolları Trafik Kanunu'nun EK2/5 maddesince 1339 TL ve 47/1D (Yönetmelikte belirtilen diğer hükümlere uymamak) maddesine istinaden 144 TL olmak üzere, toplamda 1483 TL idari para cezası uygulandı.



Ayrıca 34 TAS 35 plaka sayılı Ticari Taksi çekici vasıtasıyla trafikten men edildi.