Gaziantep mutfağının 4 lezzetine daha tescil

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından başvurusu yapılan "Antep Şekerli Peynir Böreği", "Antep Sebzeli Peynir Böreği", "Antep Mumbar Dolması" ile Gaziantep'i Geliştirme Vakfı'nca yapılan "Antep Cağırtlak Kebabı" tescil başvuruları kabul edildi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı'nda Türkiye'yi temsil eden ilk şehir olan Gaziantep, lezzetlerini tescilleyerek bu alandaki liderliğini sürdürüyor. Şehrin kültürünün vazgeçilmezi olan lezzetlerini korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tanıtmak amacıyla çalışmalar yürüten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 yemeğin daha coğrafi işaretini alarak Gaziantep'in coğrafi işaretlemede 67 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün sayısına ulaşmasına yardımcı oldu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı tarafından yapılan başvurular neticesinde "Antep Şekerli Peynir Böreği", "Antep Sebzeli Peynir Böreği", "Antep Mumbar Dolması" nın coğrafi işaret alarak tescillenmesi sağlandı. Böylelikle Gazi şehir bu alanda, Türkiye genelindeki liderliğini korudu.

Türk Patent ve Marka Kurumu'nun en son yayımladığı 107 sayılı Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni'nde ayrıca Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) tarafından başvurusu gerçekleştiren "Antep Cağırtlak Kebabı"nın coğrafi işaret tescili de yer aldı.