Göl kenarındaki umutlu bekleyiş yerini acı feryatlara bıraktı

Olay, dün akşam saatlerinde Serdivan ilçesi Aşağıdereköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Cihan Genç (33), Vural T., Hümeyra G.Y. ile Sümeyye H.G. eğlenmek için küçük tekne ile göle açıldı. Bir süre sonra Cihan Genç suya atlayarak yüzmek istedi. Suda kaybolan Cihan Genç'i kurtarmak için Vural T. suya atladı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Teknede bulunan Hümeyra G.Y. ile Sümeyye H.G., AFAD ekipleri tarafından kıyıya alındı.