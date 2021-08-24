GTÜ öğrencilerinden Akıllı Tarım Girişimi

GTÜ öğrenci ve mezunlarının kurduğu akıllı tarım girişimi Agriverts, GTÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi ve GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü ile birlikte topraksız dikey tarım eğitimleri verecek. Bu kapsamda öğrenciler, kaymakamlık ve milli eğitim müdürlüğü birimleriyle sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı için, pilot ilçelerden Kocaeli Darıca Kaymakamlığı, Darıca ve Başiskele Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerini ağırlayarak bilgiler verdi. Proje kapsamında pilot okullarda topraksız tarım eğitimi seminerleri, mobil uygulama ile interaktif eğitim ve öğrencilere bire bir uygulama imkânı sağlanacak.

DAR ALANDA YÜKSEK VERİM

Dikey tarıma yönelik yapay zekâ çözümleri üreten ve geliştiren Agriverts girişimi yüzyılın karşı karşıya kaldığı çevre sorunlarına ve en önemlisi de gıda sorunlarına çözüm olarak yapay zekâ ve IoT (nesnelerin interneti) teknolojileri ile büyük şehirlerde dar alanda yüksek verimde sürekli izlenebilir, güvenli tarım yapılabilmesini sağlayan çözümler geliştirecek.

YENİ NESİL TARIM YÖNTEMLERİ

Tarım ve gıda problemlerinin arttığı günümüzde geleneksel tarım yöntemlerine yardımcı alternatif olacak yeni nesil tarım yöntemlerinin farklı kuşaklara eğitiminin verilmesiyle ülkemiz gıdasının sürdürülebilirliğini amaçlayan sosyal sorumluluk projesinde, İl bazında seçilen pilot okullar ile tamamlanacak proje başarılı olduğu ve istenilen etkiyi yarattığı ölçüde ulusal çapta yaygınlaştırılacak. Agriverts ve ekibi ayrıca ulusal çapta eTwinning eğitim projelerine de stratejik ortak olarak kendi geliştirdiği IoT ve mobil uygulama tabanlı topraksız tarım eğitim sistemini de hibe edecek.