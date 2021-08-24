İlçeye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve 1989 yılında bölgede tarımsal sulama amaçlı yapılan Hacıhıdır barajında su seviyesi 32 yılın en düşük seviyesine düştü.

32 YILDIR İLK KEZ BU SEVİYEYE DÜŞTÜ

'Baraj suyunun, barajın yapıldığı günden bu yana ilk kez bu seviyeye düştüğüne' dikkat çeken bölge sakinlerinden Ferit Fırat," 32 yıldır bu baraj yapılmış, o günden bu güne su seviyesinin böyle düştüğünü görmedim. Su metrelerce çekildi ve bu biz çiftçileri korkutuyor." dedi.

DAHA ÖNCE BU ZAMANLARDA BALIK AVLANIRDI

Baraj suyunun çekilmesiyle beraber, balıklarında telef olduğunu söyleyen Ferit Fırat," Bu zamanlarda çevre il ve ilçelerden çok sayıda insan buraya gelip balık avlardı ama şimdi balıklar doğru dürüst kalmadı, hepsi ya telef oldu yada aşağı çekildi." dedi.

BİZİ ÇORAK ARAZİ KARŞILADI

Sportif olta balıkçılığı yapan Mustafa İncealan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl olduğu gibi bu yılda balık oltacılığı için Hacıhıdır barajına geldiğimizde maalesef bizi çorak bir arazi karşıladı. Sular kilometrelerce çekilmiş durumda, bunun için bu yıl Hacıhıdır barajında sportif olta balıkçılığı yapamayacağız." diye konuştu.

Uzmanlar barajda su seviyesinin bu kadar düşmesini düzensiz sulama ve yılın kurak geçmesine bağlarken, iyi yağışların yağmasıyla beraber barajın tekrar dolabileceğini belirtti.