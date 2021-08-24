Hamile sevgilisini sokak ortasından dövdü

Edinilen bilgiye göre, Nevşehir merkeze bağlı Nar beldesi meydanında Metin O, hamile sevgilisi Ayşe T'yi sokak ortasında darp etmeye başladı.

Beldede maske denetimi yapan polisler, olayı görür görmez müdahale etti.

Metin O, polislere direnince olay yerine çok sayıda takviye ekip sevk edildi.

Ekiplerin de yardımıyla Metin O, güçlükle ekip arabasına bindirildi.

Darp edilen Ayşe T, olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.