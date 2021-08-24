Harita masmavi olana kadar haydi Türkiye!

Türkiye'nin dört bir yanında
devam eden hızlı ve
yaygın aşılama, illerin
risk seviyelerini
de düşürdü. Sağlık
Bakanlığı'nın aşılama
oranlarını dikkate
alarak oluşturduğu
risk haritasında geçen
hafta 26 olan riskli
illerin sayısı 14'e
düştü. Bu illerden aşılama
oranının yüzde
55'in altında kaldığı Şanlıurfa
ve Mardin
çok yüksek risk kategorisinde,
aşılama oranı
yüzde 65'in altında
olan Diyarbakır
,
Adıyaman, Elazığ, Siirt
, Ağrı, Iğdır,
Gümüşhane, Bayburt,
Bingöl, Muş, Batman
ve Siirt ise yüksek risk
kategorisinde yer aldı.
36 İL MAVİ OLDU
SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye'de aşı olma oranlarını baz alarak hazırladığı tablo 4 risk kategorisinden oluşuyor. Aşılamanın yüzde 75'in üstünde olduğu iller düşük risk (Mavi), 65 üstündekiler orta risk (Sarı), 55 üstündekiler yüksek risk (Turuncu), geriye kalan iller ise çok yüksek risk (Kırmızı) kategorisinde değerlendiriliyor. Türkiye'de mevcut durumda aşılama oranları yüzde 75'in üzerinde olan 36 il düşük risk kategorisinde yer alıyor. Aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Trabzon'un da olduğu 19 il ise yüzde 70'in üzerinde aşılama oranlarıyla orta riskten düşük risk kategorisine geçmeye hazırlanıyor