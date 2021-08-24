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Giriş Tarihi: 24.8.2021

Harita masmavi olana kadar haydi Türkiye!

BURAK ÇELİK BURAK ÇELİK
Harita masmavi olana kadar haydi Türkiye!
Türkiye'nin dört bir yanında devam eden hızlı ve yaygın aşılama, illerin risk seviyelerini de düşürdü. Sağlık Bakanlığı'nın aşılama oranlarını dikkate alarak oluşturduğu risk haritasında geçen hafta 26 olan riskli illerin sayısı 14'e düştü. Bu illerden aşılama oranının yüzde 55'in altında kaldığı Şanlıurfa ve Mardin çok yüksek risk kategorisinde, aşılama oranı yüzde 65'in altında olan Diyarbakır, Adıyaman, Elazığ, Siirt, Ağrı, Iğdır, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl, Muş, Batman ve Siirt ise yüksek risk kategorisinde yer aldı.

36 İL MAVİ OLDU
SAĞLIK Bakanlığı'nın Türkiye'de aşı olma oranlarını baz alarak hazırladığı tablo 4 risk kategorisinden oluşuyor. Aşılamanın yüzde 75'in üstünde olduğu iller düşük risk (Mavi), 65 üstündekiler orta risk (Sarı), 55 üstündekiler yüksek risk (Turuncu), geriye kalan iller ise çok yüksek risk (Kırmızı) kategorisinde değerlendiriliyor. Türkiye'de mevcut durumda aşılama oranları yüzde 75'in üzerinde olan 36 il düşük risk kategorisinde yer alıyor. Aralarında İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Trabzon'un da olduğu 19 il ise yüzde 70'in üzerinde aşılama oranlarıyla orta riskten düşük risk kategorisine geçmeye hazırlanıyor

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Harita masmavi olana kadar haydi Türkiye!
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