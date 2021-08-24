Hatay’da bol miktarda cinsel içerikli madde yakalandı

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri kaçakçılığın önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdular. T.Ç. isimli şahsın kullandığı araçta yapılan aramada 272 adet cinsel içirikli kapsül, 236 adet cinsel içerikli şeker, 162 adet cinsel içerikli çikolata, 12 adet cinsel içerikli kahve ve 252 adet cinsel içerikli içecek bulundu. Olayla ilgili aracın sürücüsü T.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

İskenderun'da bir işyerine yapılan başka bir operasyonda ise, işyerinde bulunan E.C. isimli şahsın üst aramasında 1 adet toplu tabanca, 6 fişek, E.D. ve H.D. isimli şahısların yapılan üst aramalarında ise 5 gram metamfematin ele geçirildi. Yakalanan 3 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.