İstanbul’da eczacı kadın kabusu yaşadı: Önce taciz sonra dayak!

"ECZANEDE BULUNMAK BENİM İÇİN ARTIK BİR SAVAŞ"



Aygördü, "Gözlüklerini takıp her gün göz tacizlerini sürdürmeye devam etti. Ben de bunun üzerine paravan yaptım. Çünkü artık eczaneye gelmek, eczanede bulunmak benim için bir psikolojik savaştı. Bu savaşı artık daha fazla kaybetmek istemediğim için böyle bir paravan yaptırdım ama ona da zarar verdiler" dedi. Eczanın önünde saldırıya uğrayan ve eşinin yardımı ile güçlükle yürüyen Ufuk Aygördü, "Dün akşam saatlerinde eşimin eczaneye gelmiştim. Eşimin yan tarafa koyduğu paravanın zarar uğradığını gördüm ve uyardım. Arkadaşlar, biz buraya dokunuruz sen hiçbir şey yapamazsın diyerek benimle tartıştılar ve beni darp ettiler. Daha sonra karakola giderek şikayetçi oldum" diye konuştu.