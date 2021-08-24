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Giriş Tarihi: 24.8.2021 08:54

Kağıthane'de korkutan yangın! Ambalaj fabrikası bir anda alev aldı...

DHA
Kağıthane’de korkutan yangın! Ambalaj fabrikası bir anda alev aldı...

Kağıthane, Seyrantepe, Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katında çıkan yangın 45 dakikada kontrol altına alındı.

Kağıthane, Seyrantepe, Yeşilce Mahallesi Durgun Sokak'ta bulunan 6 katlı ambalaj fabrikasının giriş katında yangın çıktı.

Yangın, 05.45 sıralarında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Kâğıthane, Şişli, Beşiktaş, Mecidiyeköy'den itfaiye ekipleriyle çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

45 DAKİKADA KONTROL ALTINA ALINDI

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık 45 dakika süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri işyerinde uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması sürüyor.

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Kağıthane'de korkutan yangın! Ambalaj fabrikası bir anda alev aldı...
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