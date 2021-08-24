Kan donduran iddia: Ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı!

BANA DÜN 'SENİ YAKACAĞIZ' DEDİKTEN SONRA ÇEKİP GİTTİLER

Ev sahibinin, avukatıyla birlikte önceki günlerde gelip dairenin camını kırdığını öne süren Tutar, "İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı" dedi.