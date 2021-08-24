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Giriş Tarihi: 24.8.2021 11:39 Son Güncelleme: 24.8.2021 11:46

Kan donduran iddia: Ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı!

DHA
Kan donduran iddia: Ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı!

Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan Caner Tutar (35), komşuları tarafından demir korkuluklar kırılarak kurtarıldı. Tutar daireyi, kendisinden 2 bin lirasını tahsil edemeyen ev sahibinin ateşe verdiğini iddia etti.

Antalya'da meydana gelen olayda, sabah saatlerinde bir apartman girşinde yangın çıktığı öğrenildi. Apartmanda oturanlar giriş kattan duman çıktığını görünce itfaiyeye haber verdi.

Binaya tahliye eden ev sahipleri, yangının çıktığı dairede Caner Tutar'ın mahsur kaldığını gördü. Vatandaşlar, mutfak penceresindeki demir korkulukları sökerek Tutar'ı kurtardı.

Gelen ambulansta müdahale edilen Caner Tutar, bağırış sesleriyle uyandığını, kiracı olduğunu, alacağını tahsil edemeyen ev sahibi tarafından dairenin ateşe verildiğini öne sürdü.

BANA DÜN 'SENİ YAKACAĞIZ' DEDİKTEN SONRA ÇEKİP GİTTİLER

Ev sahibinin, avukatıyla birlikte önceki günlerde gelip dairenin camını kırdığını öne süren Tutar, "İki bin TL alacağına karşılık evi ateşe verdiler. Bana dün 'seni yakacağız' dedikten sonra çekip gittiler. Bu sabah da böyle oldu. Beni vatandaşlar çıkardı" dedi.

İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Polis soruşturma başlatırken, komşuları ise Caner Tutar'ı suçlayarak, evde zaman zaman yangın çıkardığını öne sürdü.

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Kan donduran iddia: Ev sahibi kirayı alamayınca evi yaktı!
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