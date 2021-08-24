Kapanan finans şirketinin camlarına saldırdı

İzmit İlçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü caddesi üzerinde bulunan vegeçtiğimiz günlerde kapanan bir ev ve araba finansman şirketinin boş binasında, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Kapanan şubeye gelen ve camlara saldıran vatandaşı görenler hemen polise ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerinde kısa sürede polis ekipleri geldi. Polis ekipleri şahısı sakinleştirerek ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren kişinin emniyete götürülürken "35 bin lira para aldı. Neymiş pandemi etkilemiş. Koskocaman şirket etkilendi. Pandemi halkı etkilemedi mi? Batmışlar" diye bağırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.