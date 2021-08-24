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Giriş Tarihi: 24.8.2021 16:36

Kapanan finans şirketinin camlarına saldırdı

ABBAS ÇAKAR
Kapanan finans şirketinin camlarına saldırdı

Kocaeli İzmit İlçesi Çukurbağ Mahallesinde bulunan bir ev ve araba finansman şirketinin kapanan şubesi önüne gelen vatandaş, şirketin camlarına zarar vermeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler , öfkeli vatandaşı gözaltına alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.

İzmit İlçesi Çukurbağ Mahallesi İnönü caddesi üzerinde bulunan vegeçtiğimiz günlerde kapanan bir ev ve araba finansman şirketinin boş binasında, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Kapanan şubeye gelen ve camlara saldıran vatandaşı görenler hemen polise ihbarda bulundu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerinde kısa sürede polis ekipleri geldi. Polis ekipleri şahısı sakinleştirerek ifadesini almak üzere emniyete götürdü. Olayı gerçekleştiren kişinin emniyete götürülürken "35 bin lira para aldı. Neymiş pandemi etkilemiş. Koskocaman şirket etkilendi. Pandemi halkı etkilemedi mi? Batmışlar" diye bağırdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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Kapanan finans şirketinin camlarına saldırdı
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