Kazada can vermişti! Şoke eden karar: Suçlu çıktı

Karaman
'ın Ermenek
ilçesinde, 26 yaşındaki Seycan Alan
, 4,5 ay önce kullandığı otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu ölmüştü. Alan, bilirkişi raporuna göre asli kusurlu bulundu. İlçeye bağlı Seyran mahallesinde geçen 9 Nisan'da meydana gelen kazada İlçe Devlet Hastanesi
'nde ebe olarak görev yapan Seycan Alan yönetimindeki otomobil, Lütfi Elvan Caddesi
üzerinde seyir halindeyken Alan'ın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu 20 metre yüksekliğindeki istinat duvarından aşağıya düştü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alan, hayatını kaybetti. Kazadan 2.5 ay önce hayatını Uzman Çavuş Mahmut Alan
ile birleştiren Seycan ebenin 22 Mayıs'ta düğünü olacaktı.
KARAYOLLARI'NDAN ŞİKÂYETÇİ OLDU
Kazanın ardından Ermenek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Genç ebenin annesi Sevgi, ağabeyi Erkan Buldu
ile eşi Mahmut Alan, yolun kenarına bariyer konulmaması nedeniyle kazanın ölümle sonuçlandığını belirterek karayollarından şikâyetçi oldu. Karayolları 3
. Bölge Müdürlüğü ilgili yetkililerinin şüpheli olarak yer aldığı dosya incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi
'ne gönderildi.
DİKKATSİZ, TEDBİRSİZ...
Hazırlanan bilirkişi raporunda şu ifadelere yer verildi: "Araç sürücüsü Seycan Alan'ın yolun durumunu da göz önünde bulundurmak suretiyle eğimli ve virajlı mahalde aracının hızını azaltıp yavaş seyretmesi gerekirken bu hususlara özen göstermediği, uygun olmayan hızla geldiği olay yerinde sevk ve idare hatası göstererek direksiyon hâkimiyetini kaybettiği, dikkatsiz, tedbirsiz ve kurallara aykırı hareketleri nedeniyle asli kusurlu olduğu tespit edilmiştir." Bilirkişi raporu üzerine Başsavcılık, soruşturma ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.