Kazada can vermişti! Şoke eden karar: Suçlu çıktı





Bilirkişi raporu üzerine Başsavcılık, karayolları ilgili yetkililerinin kazanın meydana gelmesi ve ölümle sonuçlanmasında ihmalleri olduğuna dair herhangi bir tespitin bulunmadığını belirterek soruşturma ile ilgili kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Genç ebenin ailesinin ve eşinin karara itiraz edecekleri öğrenildi.