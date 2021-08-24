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Haberler Yaşam Haberleri Kıdemli ve genç üniversiteler arasında köprü vazifesi görecek
Giriş Tarihi: 24.8.2021 13:36

Kıdemli ve genç üniversiteler arasında köprü vazifesi görecek

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kıdemli ve genç üniversiteler arasında köprü vazifesi görecek

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, akademik eğitimde yeni bir dönemin kapısının aralanmasına olanak sağlayan ve Türk yükseköğretiminde ilk kez uygulanan YÖK Anadolu projesi kapsamına Çukurova Üniversitesi ile eşleşen Muş Alparslan Üniversitesi ve Siirt Üniversitesini ziyaret etti. Kıdemli ve genç üniversiteler arasında köprü vazifesi gören proje kapsamında yürütülen çalışmaların değerlendirildiği ziyarette, işbirliğinin ileriki zamanlarda artarak devam edeceğine vurgu yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel, Okul Öncesi Eğitimi ve İslami İlimler bölümlerinde eşleştiği Muş Alparslan Üniversitesi ile Sınıf Öğretmenliği bölümünde eşleştiği Siirt Üniversitesi'ni ziyaret ederek proje kapsamında ortak yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Rektör Prof. Dr. Tuncel, Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan, ulusal ve uluslararası alanda başarılara imza atan Çukurova Üniversitesinin paydaşlarını önemseyen, eğitim-öğretimde kaliteye odaklanmış, insan ve doğa yararına yaptığı bilimsel, kültürel ve sanatsal çalışmalarıyla model bir üniversite olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tuncel, "YÖK Anadolu Projesiyle bu bilgi, birikim ve deneyimlerimizi genç ve dinamik üniversitelerimizle paylaşmaktan büyük onur duyuyor, Çukurova Üniversitesi olarak bilim ışığına katkı koymaya devam edeceğiz." dedi.

Doğu ve Güney Anadolu programında Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ayrıca Van Yüzüncü Yıl ve Bitlis Eren Üniversitelerini ziyaret etti.

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Kıdemli ve genç üniversiteler arasında köprü vazifesi görecek
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