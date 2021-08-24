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Giriş Tarihi: 24.8.2021 22:46

Kırıkkale'deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Kırıkkale’deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Kırıkkale'de meydana gelen 2 ayrı trafik kazasından yaralanan 7 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü S. D. idaresindeki 71 AAV 045 plakalı otomobil, Kırıkkale-Bahşılı karayolu 2. kilometresinde M. K. idaresindeki 71 ACE 329 plakalı kamyon ile çarpıştı.



Kazada araçlarda bulunan yolculardan Sümeyye Safiye A. (14), Rümeysa Ü. (12) Şüheda D.(10) ve Yetiş T. (15) yaralandı.
Öte yandan diğer kaza ise Kırıkkale-Ankara karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.
Sürücü K.A. idaresindeki 06 ADT 846 plakalı araç ile sürücü R. N. idaresindeki 06 KMJ 23 ve C.K. sevk ve idaresindeki 41 EV 836 plakalı araç çarpıştı.


3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ise sürücü R.N ile yolculardan N.G. ile E.G.K. isimli kişiler yaralandı.
Her iki kazadaki yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kırıkkale'deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı
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