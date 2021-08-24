Kırıkkale’deki trafik kazalarında 7 kişi yaralandı

Sürücü S. D. idaresindeki 71 AAV 045 plakalı otomobil, Kırıkkale-Bahşılı karayolu 2. kilometresinde M. K. idaresindeki 71 ACE 329 plakalı kamyon ile çarpıştı.





Kazada araçlarda bulunan yolculardan Sümeyye Safiye A. (14), Rümeysa Ü. (12) Şüheda D.(10) ve Yetiş T. (15) yaralandı.

Öte yandan diğer kaza ise Kırıkkale-Ankara karayolunun 12. kilometresinde meydana geldi.

Sürücü K.A. idaresindeki 06 ADT 846 plakalı araç ile sürücü R. N. idaresindeki 06 KMJ 23 ve C.K. sevk ve idaresindeki 41 EV 836 plakalı araç çarpıştı.