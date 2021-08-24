Kızlarımızla yeni bir yaşam kurduk

Yener
-Ercüment Özatakan
çifti, 14 yıl önce bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Çift, kızlarının kardeş isteğiyle bir kız çocuğunu da evlat edindi. Ve böylece iki ayrı kız çocuğunun anne-babası oldular. Baba Ercüment Özatakan, kızları N. ve M.Y. ile karşılaşma anını "Çocuklarımızla yeniden doğduk. Çocuk oldum, baba oldum. Kim demiş babalar doğurmaz diye ben onlarla hem doğdum hem kalbimden doğdurdum. Ve hep birlikte yeni bir yaşam doğurduk" dedi. Anne Yener Özatakan
ise "N. benim can suyum, M.Y. ise canparem" diye konuştu.
HER 30 NİSAN DOĞUM GÜNÜMÜZ
Çift 22 yıl önce evlenmişti. 7 yıl boyunca evlat hasretiyle yanıp tutuştular. Yener Özatakan'ın her hamileliği genetik bir rahatsızlık nedeniyle düşüklerle son buldu. Çift 14 yıl önce koruyucu aile olmaya karar verdi. İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
'ne başvurdu. İşte o süreci baba Ercüment Özatakan şöyle anlatıyor: 2008 sonlarında resmi olarak işlemlerimizi başlattık. 6 ay kurumda uzmanlar bizi araştırdı, inceledi. 2009 yılının 30 Nisan'ında kızımız N.'ye kavuştuk. İşte o gün N. ve bizim doğum günümüz. Her yıl 30 Nisan'da doğumumuzu ailece kutluyoruz. 21 aylıktı minik meleğim. Onun gözlerini ilk gördüğümde kalbime sıcacık bir meltem değdi. Biyolojik bir babanın duygularını hiç bilmiyorum ama babalık N.'ye olan sevgimdi. N. ile yeniden doğduk. Kim demiş babalar doğurmaz diye. Biz de doğururuz. Yeni bir hayat doğurdum. Hem eşim hem ben hem de N. için yeni bir hayat doğurduk.
BİZ KAN DEĞİL GÖNÜL BAĞIYLA BAĞLIYIZ
N. doğumdan 4 gün sonra ailesinin kararıyla devlet korumasına alınmış. Ve buradan Özatakan çiftinin en kıymetli çocuğu olarak, ikinci kez yeniden doğmuş. Ailenin sıcaklığı ile bir sene sonra kardeş isteyince bu kez Özatakan çifti, ikinci kez kurumun kapısını çaldı. Bu kez evlat edinmek istiyorlardı. N.'den 3 yaş küçük olan M.Y.'yi evlat edindiler. Özatakan Ailesi artık iki kız çocuğu olan sevgi dolu bir aileye dönüştü. Anne Yener Özatakan "İki kızım da çok özel çocuklar. N. şimdi 14 yaşında. Liseye başlayacak bu yıl. M. Y. erken doğmuş. 2.5 ay kuvözde kalmış. Ailesi onun için yeterli bir gelecek hazırlayamayacağı gerekçesiyle M. Y.'yi devlet korumasına vermiş. Şimdi 11 yaşında o kadar güzel bir çocuk ki. Biz hep birlikte her şeyi aştık. N. benim can suyum. M. Y. ise canparem. Tek istediğim onlara iyi bir gelecek hazırlamak. Aile sevgisini alıp, ayaklarının üzerinde dursunlar. Hayırlı, vicdanlı, ayakları yere basan, sağlıklı, sevgi dolu bireyler olmaları. Biz birbirimize kan bağıyla değil gönül bağıyla bağlıyız" dedi.
AİLEMİZİN TEMELİ SEVGİ ÜZERİNE KURULU
Kızlarına çocukluklarından bu yana gerçekleri dürüstlükle anlattıklarını söyleyen Ercüment Özatakan "Onları yuvadan aldığımızı uzman eşliğinde anlattık. Eşim de ben de emekliyiz. Tek isteğimiz kızlarımızın mutlu olması. Onlara kendi hayallerini gerçekleştirmeleri için rol model oluyoruz. Onların da kendi dünyaları hayalleri var. Ailemizin temeli sevgi üzerine kurulu. Onlardan biz de hayatı öğreniyoruz. Annebaba olmayı kızlarımız öğretti bize" dedi.
DEVLET DE DESTEK VERİYOR
Devlet çocuğun masrafları için ödeme yapıyor mu? Çocukların yaşları, eğitimleri ve özel durumları dikkate alınarak; ihtiyaçlarının karşılanması için, koruyucu aileye ödeme yapılıyor.
Çocukla tanışma ve yerleşme süreci nasıl oluyor? Koruyucu aile sözleşmesi imzalanıncaya kadar çocuk ve ailenin birlikte zaman geçirmeleri sağlanarak birbirlerini tanımaları ve alışmalarına uygun ortam sağlanması yönünde süreç planlanıyor. Bu süreç olumlu geçtiğinde kurum ile koruyucu aile arasında, kurumun ve koruyucu ailenin yükümlülüklerini içeren bir sözleşme imzalanıyor.
Çocuğun yaş grubu ve cinsiyeti hakkında tercih yapılabiliyor mu? Yaş grubu ve cinsiyetle ilgili bir tercihte bulunabilirsiniz. Koruyucu aile yanına en fazla üç çocuk yerleştirilebilmekte. Kardeş olan çocukların aynı aileye verilmesi tercih ediliyor.