Kızlarımızla yeni bir yaşam kurduk

Yener-Ercüment Özatakan çifti, 14 yıl önce bir kız çocuğuna koruyucu aile oldu. Çift, kızlarının kardeş isteğiyle bir kız çocuğunu da evlat edindi. Ve böylece iki ayrı kız çocuğunun anne-babası oldular. Baba Ercüment Özatakan, kızları N. ve M.Y. ile karşılaşma anını "Çocuklarımızla yeniden doğduk. Çocuk oldum, baba oldum. Kim demiş babalar doğurmaz diye ben onlarla hem doğdum hem kalbimden doğdurdum. Ve hep birlikte yeni bir yaşam doğurduk" dedi. Anne Yener Özatakan ise "N. benim can suyum, M.Y. ise canparem" diye konuştu.