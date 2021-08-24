Kızlarımızla yeni bir yaşam kurduk





6 ay kurumda uzmanlar bizi araştırdı, inceledi. 2009 yılının 30 Nisan'ında kızımız N.'ye kavuştuk. İşte o gün N. ve bizim doğum günümüz. Her yıl 30 Nisan'da doğumumuzu ailece kutluyoruz. 21 aylıktı minik meleğim. Onun gözlerini ilk gördüğümde kalbime sıcacık bir meltem değdi. Biyolojik bir babanın duygularını hiç bilmiyorum ama babalık N.'ye olan sevgimdi. N. ile yeniden doğduk. Kim demiş babalar doğurmaz diye. Biz de doğururuz. Yeni bir hayat doğurdum. Hem eşim hem ben hem de N. için yeni bir hayat doğurduk.