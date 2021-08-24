KKTC’nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’ndan iyi haber

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, KKTC'nin 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun tedavisinin Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu başkanlığındaki nörologlar ve Prof. Dr. Hamza Duygu başkanlığındaki kardiyologlardan oluşan bir heyet tarafından sürdürüldüğünü söyledi. Prof. Dr. Mehmet Özmenoğlu: "Tedavisinden 17 saat sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın genel durumunun düzeldiğini gördük. Bilinci açıldı, konuşmaya başladı ve solunumu normale döndü. Sayın Cumhurbaşkanımızın tedavisine takip amaçlı olarak yoğun bakım servisinde devam ediyoruz. Yarın normal servise alacağız. Genel durumu çok iyi" diye konuştu.

Derviş Eroğlu'nun daha öncesinde kalp damar şikayetleri ve tansiyonu olduğu için şikayetlerinin, kardiyolojik olabileceğinden şüphelendiklerini açıklayan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu ise "Gerçekleştirdiğimiz bütün kardiyolojik tetkiklerde sonuçların normal olduğunu gördük. Sayın Cumhurbaşkanının kalbi ile ilgili hiç bir sıkıntısı yoktur" şeklinde konuştu.

KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'nun kızı ve KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay ise "Geçirdiğimiz bu zor saatlerde bizlerle yakından ilgilenen Kuzey Kıbrıs Tük Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine çok teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı ve Türkiye halkının yakın ilgisi ve duaları bizleri bir an olsun yalnız bırakmadı. Babamın, 17 saat gibi kısa bir sürede toparlanmasını sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi ve değerli hocalarıma şahsım ve ailem adına teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.