Kocaeli’nde uyuşturucuya geçit yok

Kocaeli Valiliği tarafından, il genelinde son bir hafta içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 16-22 Ağustos tarihleri arasında 63 olayda toplam 106 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı ve bu şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 5'inin ise adli kontrol şartı ile serbest kaldığı ifade edildi. Ayrıca 84 kişininde haklarında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

EMNİYET VE JANDARMA

Kocaeli Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 131 gram esrar, 173 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 169 gram metamfetamin, 34 adet sentetik ecza, 5 gram eroin, 21 gram skunk ,145 adet ecstasy ile birlikte 2 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 330 TL para ele geçirildiği öğrenildi. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin operasyon ve uygulamalarında ise 7 kişi hakkında adli işlem yapıldığı ve bu şüphelilerden 5'i serbest kalırken, 2 kişinin tutuklandığı öğrenildi.YineJandarma operasyonlarında 56 kök Hint keneviri, 8 gram metamfetamin ve 12 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildiği öğrenildi.