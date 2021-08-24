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Giriş Tarihi: 24.8.2021 20:28

Kumar makineleriyle yakalandılar! Yasa dışı kumara 10 bin lira ceza!

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kumar makineleriyle yakalandılar! Yasa dışı kumara 10 bin lira ceza!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; kıraathane olarak tasarlanmış ve yasa dışı kumar oynatılan bir adrese baskın yaptı. Kumar makineleri ele geçirildi. Yasa dışı kumar oynayan 8 kişiye 10 bin 688 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Polisi; Şişli İlçesi'ne bağlı Yayla Mahallesi'ndeki bir dairenin kıraathane olarak tasarlandığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. Yuvarlak masalarda renkli oyun pulları, oyun deste kağıtları, bir oyun makinesi bulundu. Sekiz kişiye "Yasa Dışı Kumar Oynamak" gerekçesiyle toplamda 10 bin 688 lira idari para cezası kesildi.

Ruhsatsız faaliyet yürütülen ve Şişli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verilen adresin sahibi Y.G. hakkında ise "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem başlatıldı.

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Kumar makineleriyle yakalandılar! Yasa dışı kumara 10 bin lira ceza!
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