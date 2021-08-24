Kumar makineleriyle yakalandılar! Yasa dışı kumara 10 bin lira ceza!

İstanbul Polisi; Şişli İlçesi'ne bağlı Yayla Mahallesi'ndeki bir dairenin kıraathane olarak tasarlandığını tespit etti. Adrese baskın yapıldı. Yuvarlak masalarda renkli oyun pulları, oyun deste kağıtları, bir oyun makinesi bulundu. Sekiz kişiye "Yasa Dışı Kumar Oynamak" gerekçesiyle toplamda 10 bin 688 lira idari para cezası kesildi.

Ruhsatsız faaliyet yürütülen ve Şişli İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verilen adresin sahibi Y.G. hakkında ise "Kumar Oynatılması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan ötürü yasal işlem başlatıldı.