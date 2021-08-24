Malazgirt Savaşı nerede, kimler arasında oldu, önemi nedir? İşte yıldönümünde en anlamlı Malazgirt Zaferi kutlama mesajları ve sözleri!

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan, 1071 yılında Romen Diyojen'i mağlup ederek Türk tarihine eşsiz bir zafer kazandırdı. Bu zafer, en anlamlı Malazgirt kutlama mesajları, sözleri ve resimleri ile kutlanıyor. Ayrıca pek çok kişi savaşın gerçekleştiği toprakları ve olayın tarihçesini "Malazgirt Savaşı nerede, kimler arasında oldu, önemi nedir?" sorularıyla inceliyor. İşte bu özel günle ilgili güzel sözler ve Sultan Alparslan'ın sözleri.
MALAZGİRT NEREDE, HANGİ İL SINIRLARINDA?
Günümüz sınırlarına göre Malazgirt, Muş'ta yer alıyor. Konum olarak Van, Ağrı, Erzurum, illerinin ortasında bulunuyor. Malazgirt ilçesi il merkezine karayolu ile uzaklığı 137 km olup, merkeze en uzak ilçe durumundadır. İlçenin yüzölçümü 1534 km2 olup, düz bir alana kurulmuştur.
MALAZGİRT SAVAŞI NEDİR, KİMLER ARASINDA GERÇEKLEŞTİ?
Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen arasında gerçekleşen muharebedir. Alp Arslan'ın zaferi ile sonuçlanan Malazgirt Muharebesi, "Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe" olarak bilinir.
MALAZGİRT SAVAŞI NEDEN ÖNEMLİ?
Malazgirt Meydan Muharebesi, gerek Türk gerek İslam gerekse dünya tarihi açısından kısa ve uzun vadede belirleyici sonuçların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Savaştan sonraki on yıl içerisinde Müslümanlar Anadolu'nun Batı uçlarına kadar ulaşmış ve 1075 yılına gelindiğinde İznik merkezli Türkiye Selçuklu Devleti'nin temelleri atılmıştır. İslâm dünyasında Selçuklu sultanlarının liderliğini üstlendiği yeni bir devir açılırken Bizans İmparatorluğu da 1453 yılında İstanbul'un fethine kadar devam edecek olan bir çözülme dönemine girmiştir.
MALAZGİRT ZAFERİ KUTLAMA SÖZLERİ VE MESAJLARI
"Sultan Alparslan'ın önderliğinde ve liderliğindeki Türk Ordusu'nun, sayıca kendinden kat kat üstün olan Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferinin 950'ncİ yılını kutlarım."
"1071'de Kurt başlı sancağımız ve kan damlayan kılıçlarımızla girdiğimiz bu topraklara adalet ve medeniyet getirdik. Kimse heveslenmesin kıyamete kadar da burada olacağız."
"Milletimiz her zaman birlik ve beraberlik içinde tüm zorlukların üstesinden gelecek, barış ve huzurumuza kastedenlere karşı gereken cevabı verecektir. Bu düşüncelerle Malazgirt Zaferi'nin yıldönümünde, büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."
"Anadolu'nun, aziz milletimizin anavatanı haline gelmesine vesile olan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü kutluyorum."
"Milletimize, Anadolu'nun kapılarını açan, bu topraklarda birlik, beraberlik ve barışa dayanan anlayışın hakim olmasını sağlayan Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünü kutlarım."
SULTAN ALPARSLAN SÖZLERİ
"Burada Allahu Teâlâ'dan başka bir sultan yoktur. Emir ve kader O'nun elindedir."
"Ya muzaffer olur gayeme ulaşırım, ya da şehit olarak Cennet'e giderim. Burada emreden sultan ve emredilen asker yoktur. Zira bugün ben de ancak sizlerden biriyim, sizlerle birlikte savaşan bir gaziyim. Ölürsem kefenim, üzerimdeki elbisemdir."
"Biz ne kadar az olursak olalım, onlar (Bizanslılar) ne kadar çok olurlarsa olsunlar, bütün Müslümanların minberlerde bizim için dua ettikleri şu saatte kendimi düşman üzerine atmak istiyorum."
"Ey Askerler! Eğer şehid olursam bu beyaz elbise kefenim olsun. Ben nefsimi Allah'a adadım. Benim için şehadet de, muzaffer olmak da bir saadettir. Zaferi kazanırsak istikbal bizimdir."
"Allahım! İslamın sancaklarını yükselt ve hayatlarını Sana kulluk için esirgemeyen mücahidlerini yalnız bırakma! Ya Rabbi! Alp Arslan'ı, düşmanlarına karşı muzaffer kıl ve onun askerlerini meleklerin ile kuvvetlendir! Zira O, Senin rızanı kazanmak için varlığını, canını ve her şeyini fedadan sakınmıyor. O Senin yolunda ve dininin üstünlüğü için nasıl cihat yapıyorsa Sen de onu öylece koru ve düşmanlarını kahret!"