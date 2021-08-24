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Giriş Tarihi: 24.8.2021 15:39

Malazgirt Zaferi’nin 950’inci yıldönümü kutlamaları devam ediyor

CEREN ÇALIŞKAN CEREN ÇALIŞKAN
Malazgirt Zaferi’nin 950’inci yıldönümü kutlamaları devam ediyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 950’nci yıl dönümü kutlamaları ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye'nin ikinci büyük Millet Bahçesi olma özelliğine sahip 1071 Ahlat Millet Bahçesinde Türk Yıldızları ile başlayan kutlamalar yöresel halk oyunları, okçuluk, atlı cirit gibi birçok etkinlikle devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sanatçılarının yer aldığı standlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Yerli ve yabancı turistlerin yoğunluk gösterdiği kutlamalar 26 Ağustos'a kadar devam edecek.

25 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek olan 1071 Ahlat Millet Bahçesi artık halkın kullanımına açık olacak.

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Malazgirt Zaferi’nin 950’inci yıldönümü kutlamaları devam ediyor
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