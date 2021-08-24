Malazgirt’te şanlı zaferin 950. yıl dönümü etkinlikleri başladı

"50 BÜYÜKELÇİNİN BURAYI ZİYARET ETMESİ ÇOK ÖNEMLİ"

Beyoğlu Belediye Başkanı ve Okçular Vakfı Başkanı Ali Haydar Yıldız ise Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünün gurur ve huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

İlk günkü heyecanla Malazgirt'te olduklarını dile getiren, Yıldız, şunları kaydetti:"Hatırlamak kendine gelmektir. Bugün kendimize geliyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 950. yılını unutmadığımızı, burada olduğumuzu bütün dünyaya haykıracağımız gündür. Etkinliklerimiz 3 gün sürecek. Geleneksel ata sporlarımız burada gençlerimiz tarafından deneyimleniyor. İstiyoruz ki çocuklarımız ve gençlerimiz tarihlerini bilsinler. Tarih mazi bir milletin geçmişi değil aynı zamanda kaderidir, geleceğidir. Ne kadar büyük bir millet olduğumuzu ne kadar köklü bir tarihe sahip olduğumuzu burayı ziyaret eden gençlerimiz görüyor. 950 yıl çok önemli. Bu yıl 70 ülkeden 50 büyükelçi bu organizasyona katılıyor. Hem Ahlat'ı hem de Malazgirt'i ziyaret edecekler. Ahlat ve Malazgirt'te eş zamanlı etkinlikler yapılıyor. Büyük bir coşku var. Dün Türk Yıldızları'nın gösterileri Ahlat semalarında hep birlikte izlendi."